الوزان: «التحكيم التجاري» يسهم في التنمية

مال وأعمال

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الفعاليات العلمية لشهر فبراير الجاري ببرنامج: إعداد الموفقين والمفوضين الذي أقيم عن بعد خلال الفترة من 20 - 23 فبراير 2022، وحضرها مجموعة من القانونيين والمحكمين والمستشارين المتخصصين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم.

وقد صرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما للتوفيق من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.

وأضاف الوزان أنها تأتي في إطار قناعة المركز بأهميتها كدورة متخصصة للمساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين والقانونيين على حد سواء، والتي يأتي التوفيق في مقدمتها بهدف التخفيف عن الجهاز القضائي بقدر ما يمكن، وتوفير العدالة بأقصر الطرق، من خلال تسوية المنازعات بسرعة وخصوصية، والتعجيل في حل النزاع بين الأطراف، مما يحافظ على صفاء العلاقات الاجتماعية، ويتيح لجميع الأطراف استثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوى، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع. كما نوه الوزان إلى أن تنظيم هذا البرنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التوفيق والوساطة في النشاط التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة حيث يعتبر من أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، كما تنبع أهميته من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول. فإن كانت الغاية من اللجوء إلى التوفيق هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات التوفيق تظل دائماً من الأولويات التي تكفل تحقيقاً التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم، تحقيقا للأهداف المرجوة منها.

يذكر أن الدورة قد تضمنت محاضرات نظرية امتدت على مدار أربعة أيام، حاضر فيها الأستاذ د. محمد سامي عبدالصادق – نائب رئيس جامعة القاهرة - على مدار يومين ركز فيها على التعريف بالتوفيق في المنازعات التجارية والمبادئ الأساسية له، وشرط اتفاق التوفيق/الوساطة وآثاره القانونية وشروط صحته، وجانب عملي حول صياغته، وإجراءات تقديم طلب التوفيق/ الوساطة، وتشكيل هيئة المفوضين أو الموفقين وسير الجلسات، واتفاق التسوية، وآثاره القانونية.

كما حاضر فيها المستشار الإداري د. محمد إبراهيم النغيمش على مدار يومين، حيث تطرق لمجموعة من المحاور التي تضمنت المهارات الأساسية المطلوبة للموفق والوسيط، ومنها مهارات التواصل الفعال، ومفهومه وأنواعه، ومهارات التفاوض وفن الحوار ودبلوماسية الإقناع، وأنواع المفاوضة، والدراسة والتخطيط، وابتكار الحلول، مختتماً بالجانب العملي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز الذي يسعى دائماً نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة ستليها خطوات عدة مهمة في إطار حرص المركز على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

