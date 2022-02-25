«KIB» أطلق حملة «افرح فيها بس حافظ عليها»

مال وأعمال

في مبادرة توعوية بيئية ووطنية جاءت ضمن سلسلة مبادرات البنك التي اعدها خصيصاً للاحتفال بالاعياد الوطنية، قام بنك الكويت الدولي KIB اخيرا باطلاق حملة افرح فيها بس حافظ عليها التي تهدف الى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وقت الاحتفالات، والتوعية باهمية الممارسات الخضراء من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والتقليل من النفايات وعدم ترك المخلفات الضارة، كذلك الحرص على اتباع تعليمات الجهات الرسمية فيما يتعلق بالارشادات الصحية والبيئية والمرورية وغيرها، حيث جاءت هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية، التي تتماشى ايضا مع شعار برنامجه للاعياد الوطنية لهذا العام لا وطن مثل الكويت.



وبجانب هذه الحملة، كان البنك قد اطلق اعلانه التلفزيوني الذي تضمن اغنية وطنية، حملت اسم ذات الشعار، لتبرز فخر الشعب الكويتي واعتزازه بوطنه، الذي يتوجب عليه ايضا الحفاظ على بيئته وقت الافراح واثناء الاحتفال باليوم الوطني وذكرى التحرير.

وفي هذا السياق، قالت مروه معرفي من ادارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: ضمن اطار برنامجنا الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وباعتبارنا كيانا وطنيا له دور بارز في المجتمع وليس مؤسسة مالية ومصرفية فقط، تقع على عاتقنا مسؤولية زيادة توعية المجتمع نحو الترشيد والممارسات الخضراء للحفاظ على البيئة، لذلك قمنا باطلاق حملة افرح فيها بس حافظ عليها.

ويذكر ان سلسلة مبادرات KIB الوطنية والاجتماعية تأتي تحت مظلة المفهوم المؤسسي والمجتمعي، بنك للحياة والذي يحرص من خلاله على التفاعل مع مجتمعه بما يعود عليه بالنفع والتأثير الايجابي عليه، سواء عبر الخدمات المالية والمصرفية الاستثنائية لعملائه، او التواجد والتواصل كشريك مثالي مع كل شرائح المجتمع، في جميع الاوقات وفي كل المناسبات.