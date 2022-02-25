«إن سي إم» للاستثمار اختتمت مشاركتها في معرض «iFX» دبي كراعٍ بلاتيني

مال وأعمال

اختتمت شركة إن سي إم للاستثمار مشاركتها الناجحة في معرض iFX دبي كراعي بلاتيني، وأقيم المعرض في دبي خلال يومي 23 و 24 فبراير 2022، وهو مخصص لشركات التداول الإلكتروني، ومشاهدة احدث تطورات الاسواق، والتواصل المباشر مع مجموعة متنوعة من الشركات الدولية والخبراء المتخصصين.

وهدفت إن سي إم للاستثمار، باعتبارها إحدى شركات الاستثمار المرخصة في الكويت، من خلال مشاركتها في معرض iFX دبي في قاعة زعابيل (6) في مركز دبي التجاري العالمي، إلى استعراض فرصها الاستثمارية العالمية أمام نخبة من الوسطاء العاملين في القطاع المالي، كما أتاحت المشاركة اكتشاف المزيد من الفرص في مجال التداول، والتعلم من الخبراء الماليين والتواصل مع المتخصصين في مجال التداول على نطاق دولي واسع.

وصرح ناصر المري نائب رئيس مجلس الادارة: نفخر بأننا حصلنا على الرعاية البلاتينية لهذا المعرض العالمي المهم، فشركة إن سي إم للاستثمار تحرص على التواجد في المعارض الدولية التي تستقطب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أرجاء العالم، واستكشاف آفاق التداول الواعدة، من خلال التفاعل مع الشركات الدولية والإقليمية والعربية المتخصصة في التداول والتي شاركت في هذا الحدث المهم.

وأضاف: لقد سعدنا بمشاركة شركة إن سي إم للاستثمار في المعرض، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي نشارك فيها بمعارض عالمية كبرى ويأتي ذلك تأكيداً على حرصنا على ترسيخ الاسم والعلامة التجارية لشركة إن سي إم للاستثمار كشركة استثمار ووساطة مالية معروفة تخضع لتراخيص الهيئات الرقابية الكويتية وموثوقة في مجالها بين كل المستثمرين.

