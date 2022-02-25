«أسواق المال»: بلاغ ضد رئيس شركة سابق

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 24/2/2022 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (101) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته والمجرمة بحكم المادة (121) والجريمة المنصوص عليها بحكم البند (3) من المادة (127) من ذات القانون، وذلك لقيام المُبلغ ضده (رئيس مجلس إدارة سابق لشركة مدرجة في البورصة وقت ارتكاب الأفعال المؤثمة) بمخالفة قواعد الإفصاح وتقديم بيانات غير صحيحة للهيئة. كما أعلنت هيئة أسواق المال عن تمديد طرح مناقصة رقم CMA/GS/06/2021 بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال.

? يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة أسواق المال الرئيسي الكائن في مدينة الكويت برج الحمراء، الدور 20, إدارة الشؤون المالية والخزانة، دائرة العقود والمناقصات، وعلى أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة.

تاريخ الطرح : 12/12/2021 تاريخ الإقفال: 13/4/2022 سعر شراء الكراسة: /5,000 د. ك الكفالة الأولية: 1 % من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الإقفال. «فئة أولى» لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

? آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة المذكور أعلاه.

? يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة K-Net.

? على من يرغب بشراء مستندات المناقصة تزويد الهيئة بكتاب رسمي يذكر رغبته بالشراء ويخول شخصاً مسؤولاً مع ذكر اسمه وبريده الالكتروني.