اللون الأحمر خيَّم على بورصة الكويت

مال وأعمال

دفعت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بورصة الكويت لتكبد خسائر سوقية بلغت 138 مليون دينار في يوم واحد، حيث تراجعت القيمة السوقية من مستواها البالغ 45.703 ملياراً بنهاية أول من أمس الأربعاء، إلى 45.558 ملياراً بنهاية أمس الخميس.

وعلى الرغم من التداعيات التي شهدتها البورصة منذ بدايات العام الحالي 2022، والتي كان أبرزها تداعيات التهديدات الروسية الأوكرانية، ومتحور أوميكرون، إلا أن البورصة تمكنت من تحقيق مكاسب سوقية في 55 يوم تداول بلغت 3.596 مليارات دينار، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 41.962 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، إلى 45.558 بنهاية 24 فبراير 2022 وهو آخر يوم تداول في السوق.

وقد عصفت الحرب الروسية الأوكرانية ببورصة الكويت ودول الخليج، أنهت بورصة الكويت جلسة يوم الخميس باللون الأحمر، بالتزامن مع إعلان روسيا بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوجيه عدة ضربات للأخيرة.

ومن جانبهم، يرى المحللون أن البورصة تأثرت بالازمة الاوكرانية وسط حالة من الترقب للأوضاع الجيوسياسية للأزمة الروسية الأوكرانية التي انزلقت في دائرة الحرب، ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز الـ 102 دولار للبرميل وقفزة أسعار الذهب بنسبة 1.96% وسقوط بورصات العالم والمنطقة في دائرة الخسائر الفادحة.

وزاد محللون أن هناك بعض العوامل الايجابية التي دعمت البورصة خلال هذا الأسبوع والتي كان في مقدمتها: استمرار اعلان النتائج الجيدة للشركات عن عام 2021 والتي جاءت في مجملها ممتازة بالمقارنة بنتائج 2020 كان لها دور ايجابي في التداولات.

واكدوا أن الوضع القلق في العالم سوف تكون له سلبيات وايجابيات على الاقتصاد العالمي خاصة ان كلا من روسيا واوكرانيا من اكبر منتجي القمح والنفط.

وقد تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.3 في المئة وبـ 23.5 نقطة من 7661.06 نقطة إلى 7637.55 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.02 في المئة وبنحو 1.9 نقطة إلى 8320.27 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي هبوطاً بنسبة 1.2 في المئة وبـ 77.1 نقطة من 6368.21 نقطة إلى 6291.02 نقطة، وحقق «رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 1.4 في المئة وبـ 97.3 نقطة من 6693.7 نقطة إلى 6596.4 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات قفزة كبيرة خلال الجلسة، لتصعد السيولة بنسبة 25.7 في المئة من 88.9 مليون دينار في جلسة الأربعاء إلى 111.8 مليون دينار لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث كانت أعلى سيولة شهدتها جلسة 30 نوفمبر الماضي والتي بلغت فيها نحو 122.7 مليون دينار، وزادت أحجام التداول بنسبة 23.7 في المئة من 315.9 مليون سهم إلى 390.88 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 14.2 ألف صفقة إلى 19.4 ألف صفقة.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 4.90 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.59 في المئة، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والبنوك، ولم تشهد البورصة صعوداً لأي قطاع.

وجاء سهم «الهلال» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 13.45 في المئة، فيما تصدر سهم «حيات كوم» القائمة الخضراء مُرتفعاً بواقع 11.79 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 18.74 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 0.43 في المئة، بينما تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 66.16 مليون سهم مُتراجعاً 1.29 في المئة.

