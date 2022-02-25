تباين مؤشرات البورصة للأسبوع الثاني

مال وأعمال

واصلت مؤشرات البورصة تباينها للأسبوع الثاني على التوالي، ويأتي ذلك وسط نمو في حركة التداولات، ليرتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بنسبة 0.1 في المئة وبنحو 8.4 نقاط من 7629 نقطة إلى 7637.5 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبـ 47.2 نقطة من 8273 نقطة إلى 8320.2 نقطة، في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة وبـ 85.8 نقطة من 6376.8 نقطة إلى 6291.02 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 77.4 نقطة من 6673.88 نقطة إلى 6596.4 نقطة.

وحققت القيم الرأسمالية صعوداً بنهاية الأسبوع، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 50 مليون دينار وبنسبة 0.1 في المئة، من 44.831 مليار دينار إلى 44.881 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 194 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة من 34.072 مليار دينار إلى 34.267 مليار دينار، وتراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 144 مليون دينار من 10.758 مليارات دينار إلى 10.614 مليارات دينار.

وسجلت سيولة البورصة نمواً أسبوعياً بنسبة 7.6 في المئة، لترتفع من 388.4 مليون دينار إلى 418 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 7.1 في المئة، لترتفع من 1.29 مليار سهم في الأسبوع الماضي إلى 1.54 مليار سهم، وزاد عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع من 64 ألف صفقة، إلى 72.7 ألف صفقة.

