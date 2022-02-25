الحرب عصفت ببورصات الخليج

مال وأعمال

هبطت أسواق الأسهم الخليجية مع بدء تعاملات امس بأكثر من 1%، وذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

سيطرت التراجعات الحادة على أداء أغلب البورصات العربية، خلال تعاملات امس الخميس، مقتفيةً أثر البورصات العالمية؛ على وقع التصعيد الروسي الجديد بشأن الأزمة الأوكرانية، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.

ورضخت مؤشرات البورصات العربية للضغوط البيعية؛ حيث سيطر الهبوط الحاد على حركة المؤشرات حيث تراجع مؤشر تاسي للسوق السعودي في تلك الساعة من تعاملات اليوم 1.84%.

فيما أنهى مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.02% للأول و0.87% للثاني.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.02% ونزل مؤشر سوق دبي المالي 2.14%، وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.20%، ونزل مؤشر بورصة البحرين 1.05%. وقد بلغت خسائر الأسواق الخليجية نحو 7 مليارات دولار خلال جلسة أمس.

ويقول إبراهيم الفيلكاوي، خبير التداول بالأسواق المالية، إن تأثر الأسواق العالمية منطقي وحدث بالفعل محسوس لهم ولكن بالنسبة لأسواق الخليج فإن الحدث وتأثيراته ما زالت بعيدة من وجهة نظري، مشيراً إلى أن نسب التراجعات في بعض بورصات المنطقة كالكويت ومسقط وقطر توحي بذلك. وأكد أن هناك صناديق استثمار ومحافظ كبرى تستغل الفرص وتقنص الأسهم القوية مالياً عند مستويات لم تشهدها من قبل وسط هروب الأفراد بشكل يظهر الفزع البيعي والهلع. ورجح أن تعود بورصات المنطقة للسير في مستهدفاتها الفنية، والتي تشير إلى استمرار الصعود بالسوق السعودي والوصول للمستهدف 13000 نقطة.

وبدوره، قال محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري بعد الهبوط دون مستوى 11000 نقطة وحدوث تلك الأزمة العالمية أصبح في اتجاه عرضي قصير الأجل.

وأوضح أنه بعد التخلي عن مستوى 11200 نقطة فإنه غير اتجاهه الصاعد متوسط الأجل. وأكد أنه ينبغي اتخاذ استراتيجية بيع في الوقت الحالي طالما المؤشر الثلاثيني أسفل مستوى 11720 نقطة.

الرقابة المالية

ومن جانبه، قال محمود عطا، خبير تداول الأسهم بشركة يونيفيرسال لتداول الأوراق المالية، إن الأحداث السياسية التي وقعت لا تمت للمنطقة بصلة؛ وما حدث هو بسبب الارتباط النفسي وحساسية الربط بين أسواق الأسهم والأصول التي تحمل مخاطر بشكل عام. وتوقع أن تعود الأسواق إلى مسارها الطبيعي من الأسبوع المقبل؛ في ظل التوقعات بأن تجد تلك الدول الكبرى حلاً دبلوماسياً والرجوع لمائدة المفاوضات، ومن ثم ارتباط الأداء مرة أخرى بمسيرة نتائج الأعمال والتوزيعات.

