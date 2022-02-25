أسواق العالم تنزلق مع تداعيات الأزمة

مال وأعمال

فيما يجتاح اللون الأحمر البورصات حول العالم، تتهيأ الأسواق الأميركية لافتتاح التداولات ، وسط توقعات بأن تقتفي أثر باقي الأسواق حول العالم بعد تراجع للعقود المستقبلية لمؤشرات وول ستريت.

وشهدت العقود الآجلة لداو جونز تراجعا بنحو 659 نقطة لتصل إلى 32407 نقاط.

كما تراجعت العقود الآجلة ستاندرد أند بورز 500 بنحو 82.5 نقطة إلى 4,139.50 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لناسداك 500 بنحو 326.5 نقطة إلى 13,187 نقطة. يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الأوروبية تعاملات على تراجع حاد، إذ هبط مؤشر يورو ستوكس 500 بنسبة 3.42% ووصل إلى 3,837.71 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز الأوروبي بنسبة 0.39% إلى 1,842.36 نقطة. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.69% إلى 7,296.29 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 3.19% إلى 6,564.31 نقطة. وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.56% إلى 14,111.22 نقطة. وفقد «فوتسي 100» البريطاني 2.55% في مُستهل التعاملات، وخسر «كاك 40» الفرنسي 3.12%، وانخفض «داكس» الألماني بنسبة 3.45%، وتراجع المؤشر السويسري بمقدار 2.20%. وانزلق «ستوكس يوروب 600» بواقع 2.69% في آخر التداولات.

واختتم مؤشر NZX-50 النيوزيلاندي تداولاته على انخفاض بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ 17 شهراً، وكانت نسبة الخسائر الأكبر منذ فقدانه 7.6% في الثالث والعشرين من مارس 2020 إبان التفشي الأول لفيروس كورونا. وتراجعت الأسواق الآسيوية ، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.92% ليصل إلى 25,940.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44% ليصل إلى 1,853.95 نقطة.

وهبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 3.23% إلى 22,895.83، وانزلق TSEC 50 التايواني بمقدار 2.5%.

