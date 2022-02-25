بورصة مصر تتكبد خسائر صادمة

مال وأعمال

أعلنت إدارة البورصة المصرية، ارتفاع الأسهم التي تم إيقاف تداولها لمدة 10 دقائق إلى 70 سهما، لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول امس وذلك على خلفية بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في موجة خسائر قاسية بجميع أسواق الأسهم العالمية والعربية. وعلى خلفية الأزمة، أصيبت الأسواق بحالة من الهلع وسيطرت حالة عدم اليقين على المستثمرين الذين اتجهوا إلى قرارات عشوائية عززت من موجة التراجع. وفي بورصة مصر، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.5% لتفقد الأسهم المدرجة نحو 26.1 مليار جنيه بعدما نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 713.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة اول من أمس إلى نحو 687.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس.