أسعار النفط تشتعل.. و«برنت» يتخطى 105 دولارات

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تخطت أسعار النفط حاجز 105 دولارات للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد إعلان الرئيس الروسي عن بدء عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، ما أثار مخاوف من تعطل صادرات الطاقة الحيوية في المنطقة.

قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى أكثر 105 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الخفيف إلى 96.23 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2014.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في شركة «ING Groep NV» لوكالة «بلومبيرغ»: «تفاقم الأوضاع على صعيد الأزمة في أوكرانيا دفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل، سوق النفط ستنتظر الآن لترى كيف سترد الدول الغربية على الإجراءات الروسية الأخيرة».

أضاف: «نتيجة لذلك، من المحتمل أن نشهد مزيدا من التقلبات في السوق، فضلا عن الحاجة إلى تسعير علاوة مخاطر أكبر».

قال «جيه بي مورغان» هذا الأسبوع قبل التصعيد الأخير إنه من المرجح أن تصل أسعار النفط إلى 110 دولارات في المتوسط ??في الربع الثاني مع استمرار تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

ورحَج البنك أن تشهد سوق النفط الخام ارتفاعا مستداما في الربع القادم من العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى متوسط ??90 دولارا في نهاية العام.

ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافا عبر أوكرانيا في محاولة لنزع السلاح من البلاد، بينما تعهد الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 41% وهو صعود لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم شهر مارس في ألمانيا بنسبة 31%، وتأتي الزيادات الجديدة لتضيف إلى الارتفاعات على مدار الأسبوع مع اشتداد التوترات بشأن أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أن شنت روسيا وابلا من الهجمات الصاروخية في وقت مبكر من يوم الخميس، وقد تؤدي أي عقوبات تحد من وصول روسيا إلى العملات الأجنبية إلى قلب أسواق السلع بداية من النفط والغاز إلى المعادن والمواد الغذائية.

فيما توقع المحللون في غولدمان ساكس، ووود ماكينزي، وريستاد إنرجي، أن تستمر الأسعار المرتفعة خلال الفترة المتبقية من هذا العام بسبب عجز الوقود المستخدم في توليد الطاقة والصناعة والتدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز الهولندي إلى 125 يورو للميغاواط/ ساعة، وتم تداولها بارتفاع 28% عند 114 يورو للميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 8:38 صباحا في أمستردام. ووصلت أسعار الطاقة الألمانية لشهر مارس إلى 260 يورو للميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير.

وحذرت المحللة الرئيسة لأبحاث الغاز في أوروبا في WoodMac، كاترينا فيليبينكو، في مذكرة، وكتبت: «في حالة الاضطراب المطول، لا يمكن إعادة بناء مخزون الغاز خلال الصيف». «سنواجه وضعا كارثيا حيث يقترب تخزين الغاز من الصفر في الشتاء المقبل، وستكون الأسعار مرتفعة للغاية». وأضافت، ستضطر المصانع للإغلاق، ويتصاعد التضخم، كما يمكن لأزمة الطاقة الأوروبية أن تؤدي إلى ركود عالمي.

ومن ناحية أخرى، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?62 دولار ليبلغ 95?42 دولاراً للبرميل مقابل 98?04 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استقر خام برنت دون تغيير عند 96?84 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا لتبلغ 92?10 دولاراً للبرميل.

