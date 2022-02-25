الروبل الروسي في أدنى مستوى

مال وأعمال

هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 2016 بعد أن شنت القوات الروسية هجوما عسكريا على مواقع في أنحاء أوكرانيا. انخفضت العملة الروسية بنحو 4% لتلامس مستوى الـ90 روبلاً للدولار الواحد، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». في وقت لاحق، توقف التداول على الروبل والأسهم والعقود الآجلة في بورصة موسكو تقريبا بعد أن انخفضت الأسعار إلى حدود نطاق التداول التي حددتها البورصة، وفقا لوكالة إنترفاكس. وخسرت سوق الأسهم الروسية أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أعقاب الهجمات على أوكرانيا، حيث انحدرت قيمة الأصول الروسية بشكل كبير، في وقت اتخذ البنك المركزي إجراءات طارئة لكبح جماح هبوط الروبل وترويض التقلبات في الأسواق المالية، بينما يستعد المستثمرون لأشد جولة من العقوبات الغربية حتى الآن.