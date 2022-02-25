loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الروبل الروسي في أدنى مستوى


هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 2016 بعد أن شنت القوات الروسية هجوما عسكريا على مواقع في أنحاء أوكرانيا. انخفضت العملة الروسية بنحو 4% لتلامس مستوى الـ90 روبلاً للدولار الواحد، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». في وقت لاحق، توقف التداول على الروبل والأسهم والعقود الآجلة في بورصة موسكو تقريبا بعد أن انخفضت الأسعار إلى حدود نطاق التداول التي حددتها البورصة، وفقا لوكالة إنترفاكس. وخسرت سوق الأسهم الروسية أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أعقاب الهجمات على أوكرانيا، حيث انحدرت قيمة الأصول الروسية بشكل كبير، في وقت اتخذ البنك المركزي إجراءات طارئة لكبح جماح هبوط الروبل وترويض التقلبات في الأسواق المالية، بينما يستعد المستثمرون لأشد جولة من العقوبات الغربية حتى الآن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة