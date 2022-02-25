الغزو الروسي قفز بالذهب لأعلى مستوى

مال وأعمال

قفز سعر الذهب الفوري بما يصل إلى 2% امس، حيث هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان الذهب يتداول عند 1942.10 دولاراً للأونصة، مرتفعا بنسبة 1.88% عن اليوم السابق، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2020، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل غرق أسواق الأسهم عالميا في المنطقة الحمراء. وقد ارتفعت أسعار النفط والسلع بشكل حاد، وتجاوز خام برنت القياسي العالمي 100 دولار لأول مرة منذ 2014.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.85% إلى 1945.80 دولاراً للأوقية.

زاد سعر الذهب بنحو 8% خلال فبراير وحتى الآن، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2020.

وانخفضت عائدات السندات الأميركية، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في سندات الخزانة، التي يُنظر إليها أيضا على أنها أصول آمنة.

