ترقب حذر في أسواق الدين

مال وأعمال

أرسلت العقوبات الأميركية على الديون السيادية لروسيا تنبيهاً إلى المستثمرين العالميين بأنَّ الأوراق المالية يمكن أن تنخفض أكثر، حتى بعد الانخفاضات الحادة التي تكبّدتها مع تصاعد الأزمة الأوكرانية. على الرغم من أنَّ الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن بمثابة جرس إنذار. وما يزال المستثمرون حذرين من التحركات الأخرى المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على نطاق أوسع في البنوك الروسية، أو حتى تمتد إلى قيود على قدرة البلاد على تحويل الروبل للعملات الأجنبية. لن يُسمح للعديد من المستثمرين المرتبطين بالولايات المتحدة، الذين يواجهون بالفعل قيوداً على شراء سندات الحكومة الروسية في السوق الأولية، بشراء أي أوراق مالية صدرت حديثاً بعد الأول من مارس في السوق الثانوية. ويتمثل الهدف الرئيسي في السوق الرئيس، لكن قد تكون هناك آثار غير مباشرة للديون القائمة بالفعل، والمخاطر المحتملة في وقت لاحق، إذ تفكر روسيا في إعادة التمويل المحتملة. قال كلاي لوري، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: «من غير المحتمل على المدى القصير أن يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، لكن على المدى الطويل؛ من المرُجّح أن يؤدي هذا الإجراء، إلى جانب الإجراءات الأخرى من الدول الأوروبية، إلى عرقلة النمو الاقتصادي لروسيا».