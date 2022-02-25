بنوك الغرب المرتبطة بروسيا تواجه اختباراً قاسياً

مال وأعمال

تتعرض البنوك الغربية التي لها اعمال مباشرة مع روسيا الى اختبار قاسٍ مع قرارات فرض عقوبات على الكيانات الاقتصادية الروسية فبعد ان زادت البنوك من إيطاليا والنمسا بالفعل أعمالها المشتركة في روسيا منذ بداية عام 2015، وفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية التي جمعتها «بلومبرغ إنتليجنس». خفضت البنوك الفرنسية قروضها الروسية خلال نفس الفترة، لكن بنك «سوسيتيه جنرال» لا يزال له حضور كبير في روسيا. يُعتبر بنك «يونكريديتو» الإيطالي، وبنك «رايفايزن إنترناشيونال» (Raiffeisen Bank International) النمساوي، البنكين الأوروبيين الآخرين اللذين لديهما أكبر العمليات الروسية. بين 2017 والنصف الأول من عام 2021 زاد «رايفايزن» و»سوسيتيه جنرال» قروضهما لعملاء التجزئة والشركات الروسية، فيما خفضها «يونكريديتو» بشكل طفيف. بعد اعتراف بوتين هذا الأسبوع بجمهوريتين انفصاليتين أعلنتا انفصالهما في شرق أوكرانيا، يبدو أن تلك الأعمال المحلية التابعة لـ«سوسيتيه جنرال» و«يونكريديتو» و«رايفايزن» باتت معرضة بشكل متزايد للآثار غير المباشرة للانتقام المالي، إذ كشف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء عن إجراءات تستهدف اثنتين من أكبر المؤسسات المالية في روسيا، «في إي بي» (VEB.RF) وبنكها العسكري.