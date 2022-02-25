الملاذات الآمنة انتعشت

مال وأعمال

انتعشت أصول الملاذ الآمن، مع توجه المستثمرين إلى الأمان في ظل الاجتياح العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية. قفزت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك للسلع «كومكس» بنسبة 1.96% إلى 1,947.90 دولار أميركي للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للبلاديوم بمقدار 6.51% إلى 2599.50 دولاراً. وارتفعت سندات الخزانة الأميركية والسندات الحكومية الألمانية لأجل 10 أعوام، فتراجعت عائداتهما إلى 1.884% و0.146% بالترتيب في آخر التعاملات. وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة 0.57% إلى 96.74، مع مكاسب لكل من الفرنك السويسري والين الياباني. تأتي هذه التحركات مع خسائر أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة وتوجههم صوب الأمان، على إثر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في الداخل الأوكراني.