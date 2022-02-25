«الدفاع» الروسية: لا نقصف المدن.. والقوات الأوكرانية تترك مواقعها

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موسكو – الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أن أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية تركت مواقعها وأسلحتها خلفها وذلك وفقا لبيانات استخباراتية. وجاء في بيان الدفاع الروسية «البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن وحدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية يتركون مواقعهم بأعداد كبيرة تاركين الأسلحة خلفهم ومواقع القوات الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للقصف».

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق امس أنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية وقالت الوزارة «البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية تم تعطيلها بأسلحة عالية الدقة».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لامفر منها.ولفت بوتين إلى ان «روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية» مضيفا «في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن «البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة»، مشددة على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

من جهة ثانية زعمت وزارة الدفاع الروسية أن جهاز الأمن الأوكراني يقوم بإعداد الاستفزازات وفقا لأنماط «الخوذ البيضاء» في سورية من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف للصحافيين «نلفت انتباه وسائل الإعلام إلى أن دائرة الأمن الأوكرانية تستعد وتنفذ بالفعل استفزازات وفقًا للنماذج المعروفة للخوذ البيضاء وقد تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع «إصابات جماعية» بين صفوف المدنيين في أوكرانيا». ووفقا له يتم توزيع مقاطع الفيديو المعدة عبر قنوات «تليغرام» وشبكات التواصل الاجتماعي «هدفهم هو اتهام روسيا بضربات عشوائية وغير متناسبة مزعومة لتخويف السكان المدنيين وبثها على القنوات التلفزيونية الغربية».

