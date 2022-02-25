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عربيات ودوليات

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أمير قطر يتلقى اتصالاً من زيلينسكي ويدعو إلى حل سلمي


الدوحة – الوكالات: تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، امس وذلك بعد إعلان بدء العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها فلاديمير بوتين.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن الرئيس الأوكراني أطلع الشيخ تميم على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، وفي هذا الصدد دعا امير قطر جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وشدد أمير قطر وفقا لما نقلته الوكالة على «ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم». وأكد على «موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية»، وفقا لما نقلته الوكالة القطرية في تقريرها.


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