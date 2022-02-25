الجيش الأوكراني يستنجد بالمدنيين!

عربيات ودوليات

كييف – الوكالات: دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف امس «أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح» بالانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة الغزو الروسي فيما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته بـ «إلحاق حد أقصى من الخسائر» بالقوات الروسية.

ونشر قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، منشورا على «فيسبوك»، قال فيه: «القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حد أقصى من الخسائر بالمهاجم»، مؤكدا أن الجيش «يصد بكرامة» هجمات العدو. وفي غضون ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

