لوكاشينكو: بيلاروسيا لا تشارك في الهجوم

عربيات ودوليات

كينسك - الوكالات: نقلت وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، امس إن قواته المسلحة لا تشارك في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وكانت خدمة حرس الحدود الأوكرانية قالت في وقت سابق، إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا انطلاقا من روسيا ومن بيلاروسيا وبدعم منها في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. ونسب إلى لوكاشينكو قوله «قواتنا لا تشارك في هذه العملية». وأوضح لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية». كما دعا رئيس بيلاروسيا إلى عقد محادثات بين أوكرانيا وروسيا في مينسك. وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروسيا. وأعلن حرس الحدود الأوكراني، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وتزامنا، أعلنت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية لأوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم.