بايدن يتعهد بمحاسبة روسيا.. وأوروبا تتوعد بـ«عزلها»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة روسيا ردا على الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا، في حين تتجه الدول الغربية لتشديد العقوبات على موسكو متوعدة بفرض «عزلة غير مسبوقة» على ادارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في بيان بعيد إعلان بوتين عن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا: إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة. وأضاف بايدن أن بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية، ووصف الهجوم العسكري الروسي بغير المبرر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس تلقى إحاطة من كبار مساعديه وإنه يتابع التطورات في أوكرانيا وأجرى بايدن امس اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه أطلعه على خطوات واشنطن لحشد الدعم الدولي ضد الهجوم الروسي، ووعد الرئيس الأميركي بأن تواصل بلاده تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا ولشعبها. ومن المقرر أن يبحث الأزمة مع القادة الآخرين في دول مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان). وبعيد الإعلان الروسي عن بدء العمليات العسكرية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن القوى الغربية متوحدة في الرد على روسيا وتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي «ناتو». وكان بلينكن قال في مقابلة مع قناة «سي بي إس» انه إذا استمرت روسيا في التصعيد وانخرطت في غزو واسع لأوكرانيا فستقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أيضا. وأعلن مسؤول أميركي أن بلاده ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين روسيا على أن يتم التصويت عليه اليوم.

وفي المواقف الدولية من تطورات الأزمة الأوكرانية، وصف الاتحاد الأوروبي الهجوم الروسي على أوكرانيا بالوحشي، وقال إن قادته سيعقدون قمة طارئة لبحث فرض المزيد من العقوبات على روسيا. وحملت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الكرملين مسؤولية الحرب الجارية وأشارت إلى أنه يجري التنسيق مع الشركاء في الولايات المتحدة وكندا بشأن العقوبات على روسيا. وقالت فون دير لاين «إن الهدف هو الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته» وذكرت أن «العقوبات الهائلة والموجهة» التي ستفرض «ستستهدف القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الروسي من خلال منع الوصول إلى التقنيات والأسواق التي تعتبر أساسية بالنسبة لروسيا» قائلة «سنضعف اقتصاد روسيا من خلال حزمة عقوبات.. من شأنها أيضا أن تضعف قدرة روسيا على متابعة الحرب». وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أن يفرض حكم القوة». بدوره قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل «سنرد بأقسى طريقة ممكنة.. وأوروبا سترد على الهجوم الروسي على أوكرانيا». وأكد أن «روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة».

وفي السياق، قالت الخارجية البريطانية إن لندن ستعلن عن عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستشكل ضغطا حقيقيا على الاقتصاد الروسي.

وبينما تتواتر الدعوات الغربية لموسكو لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية لبحث الهجوم الروسي، وكان جونسون قال في وقت سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار طريق إراقة الدماء والدمار بشن ما وصفه بالهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز الهجوم الروسي بأنه خرق سافر للقانون الدولي ويوم أسود لأوروبا، داعيا موسكو إلى وقف عملها العسكري على الفور. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أفعال روسيا ستُقابل بعواقب وخيمة، مضيفا أن أوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف ما وصفه بالعدوان الروسي غير المبرر.

