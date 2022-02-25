الصين: ما يجري في أوكرانيا «ليس غزواً»

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: ناشدت الصين مجددا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس، ورفضت مصطلح «الغزو» الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا.

وجاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية. وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

وكانت بكين اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتصعيد الأزمة في أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرقي جارتها، وفرض واشنطن عقوبات على موسكو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن «الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا، ما يزيد التوترات ويثير هلعا».

