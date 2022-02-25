تايوان تتخوف من تكرار «السيناريو الأوكراني»

عربيات ودوليات

تايبيه- الوكالات: أمرت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، القوات المسلحة وأفراد الأمن في الجزيرة «بتكثيف المراقبة وتعزيز الدفاعات»، في الوقت الذي سعت فيه لطمأنة أولئك الذين يخشون من تكرار السيناريو الروسي- الأوكراني في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز». ويرى عدد متزايد من الأشخاص داخل وخارج الجزيرة «أوجه تشابه» بين أوكرانيا وتايوان، وهي جزيرة تخضع للحكم الديموقراطي، وتزعم بكين أنها أراضيها. وتقول الصحيفة إن الرئيس الصيني، شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديهما «حنين إلى الماضي الإمبراطوري المجيد. وكثف الرئيس الصيني «تحذيراته» لتايوان بعدم السعي للاستقلال عن الصين، وكانت تساي قد أعلنت في يناير الماضي عن تشكيل «فريق عمل لدراسة التوترات في أوكرانيا»، وقالت «إننا نتعاطف مع أوكرانيا».

