موجة نزوح هائلة من كييف.. طابور سيارات لـ 200 كيلومتر

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شهدت العاصمة الاوكرانية كييف ومدن اوكرانية اخرى تحولت الى ساحة حرب موجة نزوح ضخمة ومتسارعة خلال الساعات الاولى لاندلاع الحرب. وظهر في تسجيل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» الوضع الذي تعيشه كييف، في أعقاب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية على أوكرانيا، صباح امس. وتظهر في الفيديو ازدحامات مرورية خانقة في كييف، نتيجة لنزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الجزء الغربي من البلاد.

ورصد الفيديو ازدحاما شديدا على محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية، وامتداد ازدحام سيارات النازحين من كييف إلى 200 كيلومتر.

وقال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني امس إن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 9 من جراء القصف الروسي، مع شن موسكو هجوما واسعا على جارتها. كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك، حسبما ذكرت «رويترز».

ودخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفقما أعلن حرس الحدود الأوكراني، الذي أشار في بيان إلى أن «دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا».

