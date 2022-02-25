أردوغان: العملية الروسية ضربة قاصمة لأمن المنطقة

عربيات ودوليات

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الحكومة الروسية شن عملية عسكرية خاصة في أراضي أوكرانيا.

وصرح أردوغان بأن أنقرة تعتبر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «تدخلا غير مقبول مخالفا للقانون الدولي»، محذرا من أنها توجه «ضربة قاصمة إلى أمن المنطقة واستقرارها ورخائها».

وجدد الرئيس التركي دعوته إلى حل الخلافات القائمة بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار على أساس اتفاقات مينسك، مؤكدا أنه بحث مستجدات الوضع أمس هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال: «سنقوم بما يقع على عاتقنا لضمان سلامة أرواح كل من يقيم في أوكرانيا لا سيما مواطنينا وأشقاءنا التتار».

ويأتي هذا الكلام على لسان أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مغلقا استمر ساعة و50 دقيقة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في بلده لمناقشة التطورات في أوكرانيا.