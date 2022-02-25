حالة هلع في صفوف اللبنانيين

عربيات ودوليات

كشف رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا علي شريم، عن حالة هلع في صفوف الجالية اللبنانية في ظل التطورات العسكرية القائمة، مشيراً إلى أن العدد هو بحدود 4300 من ضمنهم نحو 1000 من الطلاب، لافتاً إلى أن أكثر ما يقلق فعلياً هو وضع الطلاب، نظراً إلى أنهم لا يملكون الخبرة اللازمة للتعامل مع هكذا ظرف.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين اكتفت بإلغاء فحص الـPCR لمن يرغب في العودة منذ بداية الأزمة بينما المطلوب كان القيام بما هو أكبر من ذلك.

وأوضح شريم أنه حتى الساعة ليس هناك من قلق على المدن الرئيسة، على عكس ما هي الحال في المدن الحدودية، لافتاً إلى أن السفارة اللبنانية وضعت مجموعة من الأرقام من أجل التواصل معها، معرباً عن أسفه لأن ليس هناك من يرد على الاتصالات.