رسالة الإسلام في ذكرى المبعث النبويّ

إيمانيات

يقول الله تعالى في كتابه المجيد: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (الجمعة/ 2). يصادف يوم السابع والعشرين من شهر رجب، يوم المبعث النبويّ الشريف، ذكرى نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غار حراء، حيث كان يتأمّل ويتعبّد ويعيش مع الله تعالى وينفصل عن مجتمعه الذي كان يضجّ بالشِّرك، قائلاً له: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق/ 1-5). كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يعيش التوحيد في صفائه ونقائه، حتى بعثه الله بالرسالة في الأربعين من عمره، ونزل عليه قوله سبحانه: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) (المزمل/ 5)، (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ) (المدثر/ 1-2). الله جلّ جلاله أعدَّ الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) إعداداً فكرياً، بحيثُ ملأ كلَّ عقله بالحقّ، في كلِّ ما ينفتح الفكر عليه، ممّا تنطلق به الرسالة، وكان القرآن الكريم أفضل مصدر للسيرة النبويّة، فقد حدَّثنا القرآن الكريم عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته الشريفة قبل البعثة، فقال تعالى: (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ) (الشورى/ 52)، وحدَّثنا عن خُلُقه فقال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4)، وحدَّثنا عن هذا القلب اللّين الذي كان يمتلئ بالحبِّ للناس وبالإنفتاح عليهم، وعن هذا اللّسان الرَّقيق الذي ينساب عذوبةً وهو يدخل مشاعر الناس فيجتذبها إليه، فقال تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159).

وهكذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، الإنسان الذي عاش إنسانيّته في إنسانية المؤمنين من حوله، يُعطيهم من إنسانيّته ويجعلهم في رحاب الله تعالى، ليرقى بهم إلى الله تعالى. وهذا هو سرُّ قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128). فالمبعث النبويّ الشريف يمثِّل الرحمة الإلهيّة التي أفاضها الله على الكون كلّه من خلال إرساله رسوله، كما جاء في القرآن الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107)، فالرسول هو الرحمة في عقله وقلبه وكلّ حركته في الحياة، كان رحمة للذين آمنوا به وللذين واجهوه، لأنّ قلبه كان يفيض بالحبِّ لله تعالى، ولذلك كان يفيض بالحبِّ للناس، ويتألم للذين تمردوا عليه وكفروا به وواجهوه بكلِّ الأساليب القاسية، لأنّهم لم يكتشفوا الإيمان الذي جاء به، ولم يستضيئوا بالنور الذي أشرق منه، كان يتألم لهم كما يتألم الإنسان لأي شخص يهمه أمره، ولذلك تحدَّث الله تعالى عن هذه الحالة، وأراد له أن لا يقهر نفسه ويعذّبها بذلك، فقال تعالى: (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ) (فاطر/ 8)، (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) (آل عمران/ 176).

في ذكرى مبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مبعث رسالة الإسلام، مبعث الخلق العظيم، مبعث القيم الإنسانية علينا أن نعرف أنّ الإسلام وحدة بيننا، إنّ شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله هي التي توحّد المسلمين وتجمعهم، صلاتنا واحدة وقبلتنا واحدة ونتجه إلى ربّ واحد، وننطلق من رسول واحد ومن سُنّة واحدة، وإذا اختلفنا في بعض تفاصيل العقيدة والشريعة، فإنّ الله تعالى يقول: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» - وأنتم مسلمون تؤمنون بالله وبرسوله - «فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ» (النِّساء/ 59)، اقرأوا كتاب الله ماذا يقول لكم فيما تتنازعون فيه لتتوحّدوا عنده، واقرأوا ماذا يقول رسول الله لتتوحّدوا فيه، لأنّ رسول الله أراد لنا أن نكون كالجسد الواحد: «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». هذا هو مَثل المجتمع المؤمن. وهكذا نجد: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه».

