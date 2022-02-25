أسباب وقوع غزوة خيبر

إيمانيات

عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة المنورة، بعد النصر السياسي الذي حققه في صلح الحديبية، ونزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة، وفيها قوله تعالى: (وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً)، وقيل: إنّها إشارة إلى غزوة خيبر التي شارك فيها المؤمنون الذين كانوا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفرة الحديبية، ولم يشارك فيها غيرهم، وهي الأولى بعد صلح الحديبية. ويذكر إن من أسباب هذه الغزوة أن يهود خيبر قد حالفوا غطفان في غزوة الأحزاب، فكان لابدّ من معاقبتهم، وتوقع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تنجد غطفان حلفاءهم يهود خيبر، فقطع طريق الإمداد من غطفان إلى خيبر، وحاولت غطفان الخروج لمظاهرة اليهود، ولكنهم خافوا محمّداً وصحبه على أموالهم وأهاليهم، فرجعوا على أعقابهم، وخلّوا بين محمّد وصحبه وبين خيبر.

ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أشرف على خيبر قال: «اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذررن، فإنّا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرّها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله.». وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا غزا قوماً لم يُغر عليهم حتى يُصبح، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً أغار، فنزل خيبر ليلاً، حتى إذا أصبح لم يسمع أذاناً، سار إليهم، فلما رآه أهل خيبر، قالوا: محمد والجيش معه، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه يفتحون الحصون الأدنى فالأدنى، وقد امتنعت بعض الحصون على الفتح، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر الصديق برايته، فقاتل، ولم يفتح الله عليه، ثم بعث عمر بن الخطاب، ولم يك فتح، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فدعا رسول الله علياً، وهو أرمد، فتفل في عينيه، فناوله الراية، ودعا له. فلما دنا من الحصن، خرج إليه أهله فقاتلهم، فسقط ترسه من يده، فتناول الإمام عليّ (عليه السلام) باباً كان عند الحصن، فترّس به عن نفسه حتى فتح الله تعالى عليه، ثم ألقاه من يده. لذلك عندما فتح باب خيبر الذي لا يحرّكه إلاّ سبعون شخصاً، قال (عليه السلام): «والله ما فتحت باب خيبر بقوة جسدية، بل بقوة ربَّانية»، فمحبته لله تعالى وإخلاصه له وجهاده في سبيله، هو الذي جعل يدي الإمام عليّ (عليه السلام) تنطلقان من أجل الدفاع والجهاد في سبيل الله تعالى.

وكان من طريف ما حصل أثناء حصار خيبر أن راعياً عند يهودي، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإسلام فأسلم، وكانت معه غنم لليهودي، فلم يغنمها المسلمون، ولكنهم ردّوها إلى اليهودي حتى دخلت الحصن، وقاتل الراعي مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلّى لله صلاة قط، فأتى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مسجّى في شملته، فالتفت إليه رسول الله ومعه نفر من أصحابه، ثم أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله لِمَ أعرضت عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنّ معه الآن زوجتين من الحور العين.

