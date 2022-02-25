معاني الحب والانتماء نقدمها للوطن الغالي النفيس

إيمانيات

نحن كمجتمع نعيش في منطقة واحدة، نمثّل حالة اجتماعية، تجمعنا ثقافة واحدة متقاربة، ونعيش هموماً وطموحات واحدة، وننتمي لهوية دينية واحدة، ولحفظ هذه الهوية ووصولاً إلى تنمية مجتمعاتنا وتطويرها، يجب أن يكون هناك تعاون بين قوى هذا المجتمع وفعالياته، وهذا لا يعني التوافق في جميع الآراء والأفكار. حينما ندعو إلى الوحدة الوطنية، إنّما ندعو إلى توحيد المواقف العامّة فيما من شأنه أن يؤثّر على المجتمع ككلّ، مع إحترام حرّية الرأي، لأنّ تعدّد الآراء والتوجهات أمر طبيعي، وحالة صحّية في أي مجتمع، فهو يعبّر عن حالة من الثراء وحرّية الرأي والفكر. وفي مقابل هذا التعدّد في الآراء والأفكار هناك مصالح مشتركه تجمعنا، وسقف واحد يظلنا جميعاً، وهذا ما يجب أن نبحث عنه وأن نجتمع عليه. عن الإمام عليّ (عليه السلام) يقول للناس: «اتّقوا اللهَ في عبادِهِ وبلادِهِ فإنّكم مسؤولون حتى عن البِقاعِ والبهائِمِ». فتعتبر الوحدة الوطنية ركيزة من بين ركائز هذا الوطن وأساس من أُسس تطوّره وتقدّمه ودليلاً قاطعاً على تلاحمه، إذ يظهر لنا مفهوم الوحدة الوطنية وقصّة التلاحم والتضامن والمؤازرة بين أبناء الشعب الواحد بعيداً عن كلّ اللغات. حيث أنّها تلعب دوراً مهمّاً في نشر الوعي والإدراك بمفهومه الصحيح والواضح والذي لا يخدم أي مصلحة على حساب الشعب، بل يعمل على تكريس مبادئ التواصل والانفتاح على الآخر..

إنّ مبدأ حب الوطن لا ينكره عقل ولا يرفضه لبيب، إنّه إنتماء فريد وإحساس راقٍ وتضحية شريفة ووفاء كريم، وليس فقط لباساً أو لهجة أو جنسية أو قانوناً أو أصباغاً على الوجه، إنّه أسمى! إنّه حبٌّ سامٍ يمكن غرس معانيه في نفوس أبنائنا. فيكون بربط أبناء الوطن بدينهم، وتنشئتهم على التمسّك بالقيم الإسلامية، والربط بينها وبين هويتهم الوطنية، وتوعيتهم بالمخزون الإسلامي في ثقافة الوطن، بإعتباره مكوّناً أساسياً له. وتأصيل حب الوطن والإنتماء له في نفوسهم في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء للوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، وإعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته، وتعويدهم على الطهارة الأخلاقية وصيانة النفس والأهل والوطن من كلّ الأمراض الاجتماعية والأخلاقية الذميمة، وحثهم على التحلي بأخلاقيات المسلم الواعي بأمور دينه ودنياه.

إنّ أعظم هدية نقدمها للوطن هي ذلك الانتماء الذي يتعدى حدود الذات ومصالحها ومباهجها إلى تلك التضحية بكلّ دقيقة وبكلّ حواسنا ومشاعرنا في سبيل بناء ذلك الوطن. فالوطن هو المكان الذي ولدت فيه، وعشت في كنفه، وكبرت وترعرعت على أرضه وتحت سمائه، وأكلت من خيراته وشربت من مياهه، وتنفّست هواءه، واحتميت في شعابه، فالوطن هو أُمّ راعية لنا.. فهو الأمن والسكينة والحرية. هو أقرب الأماكن إلى قلبي، ففيه أهلي وأصدقائي. فيجب جميعنا أن نسعى لرفعته ورقيه في كلّ المجالات وأن نجتهد بأعمالنا مهما كانت صغيرة أو كبيرة، فكلّ عمل يسهم في تنمية وتقدم الوطن. فحب الوطن يكون بالتفاني من أجله.. فلا شك أنّ حبّ الوطن من الأمور الفطرية التي جُبل الإنسان عليها، فليس غريباً أبداً أن يُحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه، وشبَّ على ثراه، كما أنه ليس غريباً أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يُغادره إلى مكانٍ آخر، فما ذلك إلّا دليلٌ على قوة الارتباط وصدق الانتماء.

