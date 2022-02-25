تحية لك أيّها المعلم في عيدك

إيمانيات

إنّ مسؤوليات المربين والمعلمين، تزداد إتساعاً، لإتساع حاجات العيش في زماننا الصعب، ولكثرة المشكلات التي تواجه الشباب في ميادين الحياة المختلفة؛ فعمل المعلم اليوم مزيج من مهام الأب والقائد ومدير المشروع والناقد والمستشار والشارح.

إنّ مهمة المدرسة مكملة لمهمة الأسرة؛ وإذا كانت الخطوط العميقة في شخصية الطفل، تتشكل في السنوات السبع الأولى من عمره، فإنّ الصحيح أيضاً أن تلك البذور والأنماط السلوكية، تظل بحاجة إلى تزكية ورعاية من قبل المعلمين حتى يشب الطالب عن الطوق، وتستكمل شخصيته كلّ أبعادها النهائية، وإلّا فإنّ الإنتكاس سيظل أمراً وارداً.

المعلم جسر بين الأجيال، فنحن أمة ذات تراث ضخم، وذات تجربة حضارية عريقة وثرية؛ وحتى نستوعب حضارة العصر على نحو مقبول، فإنّنا بحاجة إلى أن نمتلك وعياً جيِّداً بذلك التراث، وتلك التجربة.

ومن الواضح أنّ التطور الحالي الهائل، أوجد هوة واسعة بين الأجيال الحاضرة وبين تراثها، كما أنّه أدى إلى إيجاد اختلاف واسع بين كلّ آليات الفهم والتحليل التي سادت في الماضي، وهذه السائدة اليوم. ومهمة المعلم أن يقوم بعملية ترجمة واسعة وأمينة لكل المعطيات الحضارية والتراثية، وتقديمها للطلاب بلغة معاصرة، وبذلك يكون قد جسّر العلاقة بين الماضي والحاضر. ليست هذه المهمة من المهام السهلة، فنحن لا نملك معايير صارمة، ولا أدوات دقيقة لفهم الماضي، كما أنّ التعبير عنه بصورة متوازنة ومنصفة، هو مشكلة أخرى.

أن علينا أن نقدم للأجيال الجديدة من تراثنا الحضاري ما يعمق انتماءها لهذا الدين وهذه الأُمّة، وما يعرفها على هويتها الإسلامية، بالإضافة إلى المغازي الحضارية التي تساعدها على فهم هذا العصر والعيش فيه بكفاءة وفاعلية.

من هذا المنطلق وفي عيد المعلم نقول له: تحيّةً لك، وأنت تتصبَّب عرقاً وتشقى لنسعد، وأنت تهدر سني عمرك لنكبر، وأنت تبتسم ابتسامتك المشعَّة كلّ يوم، لتفتح أمامنا عوالم الغد المشرق، لتذلِّل أمامنا كلّ عقبات الطّريق، لتمهِّد لنا سبل الإنتقال إلى المستقبل الواعد الآمن. ما أحسن صنيعك أيّها المعلّم وما أجلّه! وما أصعب المسؤوليّة المُلقاة على عاتقك! في عيدك، لك منّا ألف تحيّة وتحيّة، ووردة حبّ ووفاء، ودعوة إلى الله تعالى بأن يعطيك على قدر ما تعطي الأجيال والأوطان. في عيدك أيّها الجنديّ المجهول الّذي تُقدِّم أغلى التَّضحيات، نفتخر بك ونعتزّ، ونعلن أنّنا مهما عبّرنا، سنبقى مقصِّرين أمام شموخك وعطائك. وكلّ عام وأنت بخير، يا صاحب القلب الأبيض، والحرف الأبيض، والحبر الأبيض، الذي تخطّ به كلّ أحلامنا الجميلة، وترسم به آفاق دروبنا نحو المستقبل العامر بالأحلام الورديّة. يقول الشّاعر أحمد شوقي الّذي أبدع في التّعبير عن قيمة المعلّم: أرأيت أشرف أو أجلّ من الذي يبني ويُنشئ أنفساً وعقولا