منى شداد: نحتفل بالأعياد الوطنية في «إكسبو 2020»

إضاءات

الفنانة منى شداد موجودة في دبي حاليا ضمن وفد اعلامي ضم عدداً من موظفي وزارة الاعلام للمشاركة في الفعاليات الوطنية والتي تتمثل في العيد الوطني والتحرير ضمن فعاليات معرض «اكسبو 2020» دبي والتي سيشارك في حضورها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء والشخصيات وسيشهد الجناح الكويتي مشاركة كثير من الفرق الغنائية ومنها فرقة تلفزيون الكويت وفرقة القصر الاحمر وفرقة الاذاعة.

وقد اكدت منى شداد ان الاستعدادات جرت على قدم وساق من اجل انجاح الفعاليات من خلال جهود الشباب الكويتي الموجود في الجناح ومنهم المفوض العام منيرة الهويدي مدير الجناح د. بدر العنزي ومازن الانصاري وسعد الجفيره وايضا مدير مكتب الاستراتيجية باسل الزمانان.

كما اوضحت الى ان وجودهم هو ضمن مهمة رسمية تم تكليفهم بها من وزارة الاعلام من اجل المشاركة في الاحتفال بتلك المناسبة والتي ستبث عبر شاشة تلفزيون الكويت والتي سبق ان تم الاعلان عنها.

وقالت عن مشاركة الفرق الغنائية: هناك عدد من الفرق الشعبية التي ستشارك ضمن برنامج الاحتفالات والتي تضم شباب الكويت الذين حرصوا على ان يرى الجمهور الحاضر انعكاس هذه الفرحة الوطنية علينا وانا أثمِّن جهود القيادات في الاعلام من اجل انجاح تلك الفعاليات وبدايتها من وزير الاعلام د. حمد روح الدين الى وكيل الوزارة والمفوض العام منيرة الهويدي التي تتابع كل الامور بصمت وتصر على ابراز الطاقات الكويتية ومنحها الثقة من اجل المساهمة الفعلية في تلك الفعاليات وايضا جهود القائمين على تلفزيون واذاعة الكويت في تسخير كل الامكانيات من اجل نقل الحفل مباشرة بالتزامن مع انطلاق تلك الاحتفالات عبر شاشة تلفزيون الكويت واثير اذاعة الكويت.

