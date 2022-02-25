نوال الكويتية تستعد لحفل مهرجان «هلا فبراير» الشهر المقبل

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تستعد الفنانة نوال الكويتية، لاحياء حفل غنائي في الكويت، يوم الجمعة 4 مارس المقبل بمناسبة مهرجان هلا فبراير، ويشاركها في الحفل المطرب فهد الكبيسي، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

كما غردت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: الشوق كبير يا كويت فرحتي لا توصف بعودتي للغناء في بلدي الحبيب الكويت، أنتظركم جمهوري الغالي قريبًا جدًا، ولهت عليكم وولهت إني أغني لكم ومعاكم سعيدة بمشاركتي مع الفنان فهد الكبيسي. كما يقيم موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقياً مسرحيا بعنوان ليلة في حب الكويت، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله، ويقام العرض في 25 فبراير الحالي على مسرح محمد عبده وذلك احتفالا باليوم الوطني الكويتي.

ويأتي عرض ليلة في حب الكويت ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب كثير من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.

