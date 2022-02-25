ليلة الدريعي وفطومة في «مركز جابر الثقافي».. طربية بامتياز

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ليلة طربية بامتياز، أحياها كل من الفنان الشاب جمال الدريعي والفنانة فطومة، في مسك ختام الجلسات الشعبية التي تواصلت في المسرح الروماني على مدى 3 ليالٍ متتالية، بمركز الشيخ جابر الثقافي، وذلك ضمن موسم ربيع الكويت وقدمتها المذيعة فاطمة الهاجري.

في البداية، سخن الدريعي الأجواء بأغنية «ماقدر أصبر وجيتك» لعبدالمجيد عبدالله، وهي من الأغاني الرومانسية التي يحفظها الجمهور الخليجي عن ظهر قلب، بعدها أطرب الحضور بأغنية «لولا المحبة» إحدى روائع «قيثارة الخليج» نوال الكويتية، حيث تفاعل معها الجمهور بحماسة شديدة، كما لو أنها لم تُغنَ من قبل على المسرح. تلتها أغنية «ياسعود فات من الشهر»، وهي من الأغاني الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة لدى عشاق الطرب، تبعها بأغنية «أبو عيون فتانة» حيث أذهل الحضور بأدائها، ثم أغنية «تهجى»، فأغنية «شويخ من أرض مكناس».

فور انتهاء الدريعي أطلت الهاجري ثانية، للترحيب بنجمة الأمسية الفنانة فطومة لتفتتح وصلتها بأغنية «درب السنع والعدالة» التي بدلت كلماتها لتصبح «درب الكويت العدالة» ثم عادت فطومة إلى قديمها الغنائي لتنتقي منه أغنية «حبيبي ما هو الأول» التي أسهمت كثيراً في شهرتها وسطوع نجمها في بداية مشوارها، كما أبدعت بأغنية «الحر تكفيه الإشارة»، قبل أن يعتلي الفنان الدريعي المسرح مجدداً ليقدم «ميدلي» ثنائي مع فطومة لأغنيتي «غالي لو يبعد» و«يامنيتي».

كما قدمت فطومة سامرية «تيه أفكاري غزال»، لتشدو من بعدها بسامرية «سلمولي على اللي سم حالي فراقه»، فأغنية «شكواي»، قبل أن يلهج صوتها بالغناء الوطني، لتغرد بحب الكويت أغنيتين هما «مانبي غير الصباحي»، و«أنا كويتي».

