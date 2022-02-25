سعد الفندي: خطة برامجية متكاملة في الإذاعة للاحتفالات الوطنية

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أكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف في وزارة الإعلام سعد الفندي استعداد إذاعة الكويت لاحتفالات الأعياد الوطنية عبر اعداد برامج مسجلة ومباشرة ونقل خارجي ووضع خطة برامجية متكاملة على مدار الساعة لرصد فرحة المواطنين والمقيمين باليوم الوطني وذكرى يوم التحرير.

وقال الفندي ان الإذاعة خصصت عددا من البرامج والتغطيات الإذاعية المباشرة التي ستواكب الاحتفالات في جميع محطاتها الإذاعية بدورة برامجية خاصة من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل على مدى يومين متتاليين.

وأضاف انه تم رسم خطة اعلامية للاحتفال بالأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير عبر المحطات الإذاعية من خلال برامج الهواء التي ستبث خارج الاستديو في أبراج الكويت بفترة الظهيرة ومن ثم في سوق المباركية من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء وستتضمن مسابقات وجوائز للحضور. وأوضح أنه سيكون هناك برامج مباشرة داخل استديوهات الإذاعة تتضمن استضافة سفراء الكويت في الخارج والطلبة المبتعثين ولقاءات مع أهالي الشهداء ونخبة من الأكاديميين والفنانين والرياضيين إضافة إلى بث مشترك مع اذاعات دول مجلس التعاون. وأشار إلى تخصيص برامج عدة تتحدث عن الوحدة واللحمة الوطنية ابان الغزو العراقي الغاشم وإبراز دور القيادة السياسية والاشقاء في دول الخليج ودول التحالف في إعادة الشرعية الكويتية وعن شهداء الكويت الأبرار.

وبين الفندي ان وزارة الإعلام قامت بإنتاج مجموعة من الأغاني الوطنية لنخبة كبيرة من كبار الفنانين الكويتيين والخليجين والعرب إضافة لكبار الشعراء وملحنين ومنح الشباب الفرصة لعمل مثل هذه الأعمال الوطنية. وذكر ان تغطية الاحتفالات الوطنية ليومي الاستقلال والتحرير ستستمر باحتفالات خاصة وبرسائل مباشرة للمستمعين عبر برامجها المختلفة وشبكة من المراسلين الموزعين في عدد من محافظات البلاد لتغطية الاحتفالات حتى منتصف الليل عبر مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة.

وأكد على دعم وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين ووكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي لجهود إذاعة الكويت في استعدادها لإظهار هذه المناسبات الوطنية العزيزة على نفوس المواطنين والمقيمين بأفضل صورة ممكنة معربا عن شكره للعاملين في قطاع الإذاعة وجميع منتسبي الوزارة.

