أكاديميون: الانفتاح الجزئي من قيود «كورونا» استعادة لبهجة الأفراح الوطنية

وطن النهار

رأى متخصصون وأكاديميون كويتيون أن من شأن الانفتاح الجزئي الحذر في قيود مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» التي استمرت عامين ترك أثرا إيجابيا باستعادة بهجة الاحتفال بأعياد البلاد الوطنية «الذكرى الـ61 ليوم الاستقلال والـ31 ليوم التحرير» التي تصادف اليوم وغداً.

وذكر المتخصصون في تصريحات متفرقة لـ«كونا» أمس الخميس أن السماح بالاحتفالات بعد عامين من تعليقها إثر تداعيات الجائحة الصحية العالمية سيترك أثرا بالغا في نفوس المواطنين خاصة الأطفال الذين اشتاقوا لأجواء إحياء هذه الذكرى العزيزة على القلوب.

ودعوا إلى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية لجهة ارتداء الكمام الطبي وتجنب التجمعات كذلك إرشادات رجال الأمن والحفاظ على المظهر الحضاري الراقي وتجنب رش المياه وبعض المواد التي تسبب في انعدام الرؤية بما يعرض مرتادي الطرق للخطر.

في هذا الصدد قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي لـ«كونا» إن البلاد تشهد حاليا انحسارا في مؤشرات الترصد الوبائي فيما يخص الجائحة وانحسار الموجة الرابعة التي شهدت أرقاما غير مسبوقة لمعدل الإصابات وذلك بفضل «ملحمة وطنية» قامت بها السلطات الصحية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة وأفراد المجتمع كافة.

وأوضح الشطي أن البلاد مرت منذ انتشار الوباء بحالة طوارئ صحية طالت شتى مناحي الحياة إذ تم تطبيق الحظر الجزئي والكلي قبل توفر اللقاحات المضادة للفيروس المستجد في حين فرضت وزارة الصحة حزمة من القيود الصارمة لحماية المجتمع.

ولفت إلى أن الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها وفقا للبرامج الأممية مع انحسار الموجة الرابعة تسمح ببعض الانفتاح وإقامة الاحتفالات الوطنية مع تطبيق الاشتراطات الصحية المناسبة مثل لبس الكمام والابتعاد عن الاماكن المزدحمة خصوصا المغلقة منها.

من جانبه قال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د. يوسف الفيلكاوي لـ«كونا» إن قيود مجابهة كورونا لاسيما منع إقامة التجمعات حول بوصلة الاحتفالات بالمناسبات الدينية أو الوطنية من الصفة الحضورية إلى الافتراضية من خلال تبادل التهاني عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي «الأمر المتوقع استمراره».

وأشار الفيلكاوي إلى لجوء بعض الشركات والمؤسسات إلى الإعلانات ومقاطع الفيديو الدعائية للاحتفال بهكذا مناسبات عوضا عن تنظيم احتفالات تتطلب الحضور نتيجة آثار الجائحة التي لم تنظم خلالها الدولة أي احتفالات عامة.

التزام

من جهته، قال أستاذ الأنثروبولوجيا والاجتماع في جامعة الكويت د. يعقوب الكندري في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذا العام تختلف عن سابقاتها خاصة أنها تأتي بعد مرور عامين على فرض قيود «كورونا» التي طبقتها السلطات الصحية لتتزامن مع انفراجة في تلك القيود جراء الانحسار الملحوظ في حجم الوباء وفعالية برامج التطعيم.

