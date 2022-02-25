سفراء: المجد والعلياء للكويت

وطن النهار

ككل عام وبمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وبيوم التحرير عبر رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى البلاد عن امنياتهم للكويت بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وبهذه المناسبة تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف بالتهنئة للكويت قيادة وشعبا قائلا: مما يبعثنا على الفخر والاعتزاز ان الكويت منذ استقلالها والى الآن رغم ما واجهته من الصعاب والعقبات لطالما شقت طريقها بكل نجاح نحو المجد والرفعة والازدهار بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قادتها العظام وأبنائها الشرفاء لتتبوأ مكانة رفيعة اليوم على المستويين الاقليمي والدولي. واكد ان علاقة بلاده بالكويت تمضي قدما نحو التطور في جميع المجالات.

ومن جابنه تقدم سفير الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ بالتهنئة الخالصة للكويت قيادة وشعبا وقال: بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ61 لاستقلال الكويت الصديقة، نشارك الأصدقاء الكويتيين في السعادة والبهجة.

واضاف: ان الانجازات الكبيرة التي حققتها الكويت جديرة بالاعجاب والاحتفاء بها بكامل حماستنا، وخاصة ان الكويت وتحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كافحت الجائحة بشكل فعال وأعادت الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها بشكل اساسي، ونجحت في وساطتها لحل الأزمة الخليجية، ما اسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخليج.

ومن ناحيته قال سفير دولة فلسطين رامي طهبوب: ونحن نحتفل بالذكرى الـ61 ليوم الاستقلال والذكرى الـ 31 ليوم التحرير، فانه ليشرفني ان ارفع إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والى الشعب الكويتي الحبيب الاصيل اسمى آيات التهنئة والتبريكات بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا جميعا.

واستذكر طهبوب بهاتين المناسبتين وبكل فخر واعزاز المواقف الثابتة والمبدئية للكويت الشقيقة بحكامها المتعاقبين تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وايمانهم الراسخ والمتجذر بعدالة قضية الأمة العربية الاولى والمركزية قضية فلسطين، والدعم اللامحدود الذي قدمته الكويت بقيادتها وشعبها لنصرة الشعب الفلسطيني في كل المجالات وعلى جميع الاصعدة والمنابر الاقليمية والدولية دون اي مقابل بل حبّا بالقدس وفلسطين ليس الا.

وتوجه سفير اذربيجان لدى البلاد اليخان قهرمان بالتهنئة حيث قال: يطيب لي بأن اتقدم إلى صاحب السمو امير الكويت الصديقة وولي عهده الكريم والى الكويت حكومة وشعبا بأحر التهاني القلبية بمناسبة «العيد الوطني الـ 61 وعيد التحرير الـ31»، داعياً الله ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي الطيب في كل خير وعافية، متمنياً لصاحب السمو اطيب الأمنيات وللكويت العزيزة الأمان والرخاء والى الشعب الكويتي الطيب السعادة والرفاهية، سائلاً الله تعالى ان يديم عليكم اعيادكم وأفراحكم والمناسبات السعيدة لأعوام مديدة.

وتقدمت سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لوفليشر بالتهنئة للكويت بمناسبة احتفالها بالعيد الوطني وعيد التحرير وقالت: اتقدم بأحر التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا.

واختتمت كلامها بالقول: اتمنى للكويت التوفيق والازدهار ولأصدقائنا الكويتيين احتفالاً سعيداً!

ومن جانبه، قال سفير الامارات لدى البلاد اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأمير الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وحكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ61 والذكرى الـ31 لعيد التحرير متمنيا دوام التقدم الازدهار للكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد.

وقال تربط دولة الامارات العربية المتحدة بالكويت علاقات اخوية وأواصر تاريخية، وتشارك دولة الامارات شقيقتها الكويت احتفالاتها بيومها الوطني وذكرى عيد التحرير باقامة حفل بساحة الوصل في معرض اكسبو دبي 2020.

وبعث سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل آنخيل ايسيدرو برقية تهنئة جاء فيها: يسعدني ويشرفني ان احتفل مع الكويــــت الصديقة وشعبها الكريم بالذكرى الـ 61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير وبهذه المناسبة التاريخية اود ان اتقدم إلى مقام صاحب السمو امير الكويـــت وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية، متمنيا ان ينعم الشعب الكويتي الصديق بدوام السلام والازدهار والسعادة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين .

ومن ناحيته قال السفير العُماني لدى البلاد د. صالح الخروصي: بمناسبة الذكرى الحادية والستون لليوم الوطني والذكرى الحادية والثلاثون لتحرير الكويت الشقيقة يطيب لي ان اتقدم بأطيب التهاني إلى سمو الشيخ نواف الأحمد امير الكويت، والى سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق. متمنيا للكويت مزيدا من التطور والنماء.

واضاف: ان العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والكويت وهي تتميز بجذورها العريقة فانها تشهد في ذات الوقت نموا متسارعا لتحقيق مزيد من الانجازات على كل الصعد والميادين، لا سيما مع تزايد نسب الانجاز في المشاريع المشتركة في منطقة الدقم الاقتصادية وغيرها من المناطق.

من جانبه، قال ايجور هايدوشيك سفير جمهوريه سلوفاكيا: بالنيابة عن شعب وحكومة جمهوريه سلوفاكيا والسفارة السلوفاكية بالكويت يطيب لنا ان نرسل اصدق تهانينا وأطيب تمنياتنا إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد وحكومة وشعب الكويت الصديق بمناسبة الذكرى الـ 61 للعيد الوطني والذكرى الـ 31 ليوم تحرير الكويت.

واضاف: كما يطيب لى ان اشير إلى ان العلاقات الودية والتعاون المثمر بين جمهورية سلوفاكيا والكويت قد تطورت بشكل ملموس على مدى العقود الماضية.

ومن جانبه، تقدم السفير الجزائري لدى البلاد عبدالمالك بوهدو: بأصدق التهاني والتبريكات لسمو امير البلاد الشخ نواف الاحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، بمناسبة احتفال الكويت باعيادها الوطنية.

واضاف: ان اعياد الكويت هي اعياد للجزائر بأسمي ونيابة عن طاقم السفارة وجميع ابناء الجالية الجزائرية المقيمة بالكويت اتقدم للشعب الكويتي الشقيق بأحر التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا، متمنين للكويت ولشعبها العريق والشقيق الازدرها والتطور والسلام والامان في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

بدوره، قال سفير كوبا لدى البلاد هوسيلويز نورويغا: تحتفل جمهورية الكويت الصديقة هذا العام بالذكرى الـ61 لليوم الوطني والاحتفال الـ 31 بيوم التحرير الوطني. وهذه المناسبة مناسبة لي ان اتقدم بها إلى الشعب الكويتي، وخاصة إلى صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقال: في الوقت الذي نحتفل فيه مع الأشقاء الكويتيين الذين يتسمون بالجمال والرفعة باحتفالاتهم الوطنية، نتمنى موفور الصحة والعافية لسمو الامير ولسمو ولي العهد والتقدم وتعزيز العلاقات الممتازة بين شعب وحكومة الكويت وكوبا.

وتقدم سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي بأحر التهاني والتبريكات للكويت قيادة وشعبا بمناسبة احتفالها بالاعياد الوطنية.

وقال: بمناسبة احتفال الكويت باعيادها الوطنية والتي تعد اعيادا للعراق اتقدم باسم الحكومة وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العراقيين بالتهنئة الخالصة والصادقة للشعب الكويتي الشقيق ونتمنى لهم المزيد من النمو والتطور والازدهار. واوضح ان أعياد الكويت هي اعياد العراق، مؤكدا في ذات الوقت على ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تسير بنحو ارحب وافضل وتتطور بشكل متسارع، ولفت إلى ان العراق يقدر عاليا ما تقدمه الكويت من دعم لها منوها إلى ان هذا العام يحل والعراق قد سدد جميع التزاماته نحو الكويت هذا ما اعطى دفعة قوية لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

