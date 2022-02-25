السفير المكسيكي: أطيب الأمنيات للكويت الصديقة

وطن النهار

في تهنئة الكويت بعيد الاستقلال وبيوم التحرير قال سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل ايسيدرو: يسعدني ويشرفني ان احتفل مع الكويت الصديقة وشعبها الكريم بالذكرى الـ61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير وبهذه المناسبة التاريخية اود ان اتقدم الى مقام صاحب السمو أمير الكويت وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية، متمنيا ان ينعم الشعب الكويتي الصديق بدوام السلام والازدهار والسعادة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: على الرغم من انتشار جائحة «كورونا» فقد استمرت علاقات الصداقة الثنائية بين بلدينا مع مواصلة التعاون الوثيق في جميع القطاعات. كما تحرص كل من المكسيك والكويت على توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تحقيقا للمصلحة المشتركة.

وفي هذا الاطار، يحدونا التفاؤل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات المقبلة لما فيه المنفعة للبلدين.

وختم بقوله: اسمحو لي ان اختتم هذه الرسالة بالتقدم مرة اخرى بأطيب التمنيات الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت بموفور الصحة والعافية والتوفيق، آملاً ان ينعم جميع المواطنين بالصحة والسلام والرفاهية وانتم تحتفلون بالعيد الوطني المجيد وعيد التحرير.