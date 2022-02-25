السفير القطري: معركة تحرير الكويت تمثل رمزاً للتلاحم الخليجي

وطن النهار

أكد سفير دولة قطر لدى البلاد على بن عبدالله آل محمود أن بحلول ذكرى عيدي الاستقلال «61» والتحرير «31» لابد وان نستذكر التضحيات الكبيرة للآباء والاجداد لبناء ورفعة الكويت وكذلك ما قدمه شهداؤها في سبيل تحريرها.

وزاد قائلا وتأتي المناسبتان والكويت تمضي في استكمال مسيرتها في العطاء والخير والنماء التي عزز دعائهما سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ووضع لبناتها الاولى قادة من اسرة آل الصباح والشعب لتنعم الكويت بالتقدم.

يشرفني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشقيقة، ولولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى حكومة الكويت الرشيدة وللشعب الكويتي الشقيق، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى «61» للعيد الوطني المجيد لدولة الكويت والذكرى الـ31 لعيد تحرير الكويت الشقيقة.

وإنه لمن دواعي سروري أن تأتي هاتان المناسبتان السعيدتان، والكويت الشقيقة تواصل استكمال مسيرة البذل والعطاء، والخير والنماء، التي عزّزها ووطّـد دعائمها الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد، ووضع لبناتها الأولى قادةٌ من أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، لتنعم الكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مستذكرين ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات كبيرة من أجل بناء ورفعة وتقدم الكويت العزيزة، والتي قدم أبناء الكويت المخلصون تضحيات جساماً في سبيل تحرير وطنهم الغالي من الغزو العراقي الغاشم، كما نستذكر أيضا بكل فخر واعتزاز الدور المشرّف للقوات القطرية التي شاركت في معركة تحرير الكويت التي ظلت تمثل رمزاً للتلاحم الخليجي.

كما أتطلع إلى العمل على تقوية وتعزيز علاقات التعاون الأخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في كل المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشقيقة، لما فيه خير وتقدم ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء، مع خالص تمنياتي لسموكم بدوام الصحة والعافية ولدولة الكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والأمان والاستقرار.

