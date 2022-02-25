الأصفر: الجهوزية التامة والوجود الأمني المكثف

وطن النهار

أكد محافظ حولي علي سالم الأصفر خلال لقائه بالقيادات الأمنية في المحافظة أن «الجهوزية التامة والوجود الأمني المكثف، ضروريان لحفظ أمن واستقرار المواطنين والمقيمين خلال إجازة الأعياد الوطنية»، لافتاً إلى أن «تضافر الجهود ومواصلة العطاء هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة».

جاء ذلك خلال استقبال الأصفر لمدير أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي، ومدير مباحث حولي العقيد فهد البدر، ومدير مرور حولي العقيد مبارك الهاجري، ومدير نجدة حولي العقيد راشد الهاجري، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال الإجازة.

وشدد الأصفر على أن «الحفاظ على أمن الكويت وحماية أمن المجتمع جزء لا يتجزأ، وواجب وطني على كل محب مخلص لهذا الوطن الغالي، وأن الأمن هو الأساس لحياة كريمة مستقرة». وأشاد بجهود رجال الأمن والدور الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن فرض الامن والاستقرار.