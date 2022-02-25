المالكي: مشاركتنا الكويت في احتفالاتها تجديد لعلاقاتنا التاريخية

وطن النهار

رفع سفير مملكة البحرين في الكويت صلاح علي المالكي خالص التهاني إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، بمناسبة العيد الوطني وذكرى تحرير الكويت، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه، وأن يرحم شهداءها الأبرار الذين سطروا بتضحياتهم حروف الوفاء والولاء في سبيل رفعة الكويت.

وقال السفير المالكي إنه في الزمن الذي تسطر فيه الكويت الشقيقة سنةً أخرى لمسيرة مضيئة من الاستقلال وذكرى التحرير، تأتي هذه المناسبات الوطنية المجيدة التي نعيش فرحتها في مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا، ونسعد بمشاركة أهلنا في الكويت جيلًا بعد جيل تجاه قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، وهي فرصة لتجديد المبادئ الراسخة واستذكار العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط مملكة البحرين بقيادتها وشعبها بقيادة وشعب الكويت الشقيقة، التي تقوم على روابط الاخوة والدم ووشائج القربى والمصير الواحد المشترك.

واضاف: حفظ الله مملكة البحرين والكويت من كل مكروه، وأدام الله العز والفخر لقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين. وكل عام والكويت، وكل من يعيش على أرضها، بخير.

