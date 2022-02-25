«منتدو التعايش السلمي»: التسامح والحوار والتنوع الثقافي أساس المواطنة

وطن النهار

اقامت حسينية دار الزهراء اول من امس ندوة دينية ثقافية حملت عنوان «التعايش السلمي وتحقيق المواطنة» حاضر فيها كل من المطران غطاس هزيم ود. صلاح الدين ارقه دان والشيخ الدكتور احمد حسين في مقر الدار في الدسمة، حيث تداول المنتدون عدة محاور من اهمها التسامح وحوار الاديان وتجارب تاريخية والتنوع الثقافي كمؤهل للحوار والتعايش وكذلك ميثاق المدينة المنورة في العهد النبوي الشريف كنموذج تاريخي.

واكد المنتدون على ضرورة التعايش ونبذ الخلافات والاعتبار من الاحداث التاريخية ونهج سبل المسلمين الاوائل ورجالات الدين المسيحيين في كيفية التعامل فيما بينهم، مشيرين الى عدة اتفاقيات وعهود تمت خلال الفتوحات وبداية انتشار الاسلام في الجزيرة والشام وبيت المقدس.

وحث المشاركون في الندوة على ضرورة تحكيم العقل ونبذ الطائفية والاحقاد والتعايش السلمي بين الاديان والتعامل بصورة انسانية مجردة مع الاخرين.

ميثاق المدينة

من جانبه، تحدث د. صلاح الدين ارقة دان قائلا: ان الدين الاسلام وضع مقاييس للقيمة البشرية وهي التقوى في قوله تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، مشيرا الى ان مبدأ التقوى قد يكون خفيا وليس دائما ظاهريا وان الله تعالى هو الاعلم بالمتقي الحق والاكرم.

وأضاف: في بداية الدعوة وعند هجرة الرسول محمد -صلى الله عليه واله وسلم- الى المدينة كان هناك تنوع في التركيبة الاجتماعية فكان هناك اهل قريش وتجارها وكذلك الاوس والخزرج واهل السلطة فيما بعد من الافراد الذين قدموا الى المدينة من جهة المسلمين وكان كذلك في الجهة الاخرى الوثنيون واليهود والنصارى وبمختلف الاعمار من الجهتين بين الشيبة والشباب.

واوضح ارقة دان ان ذلك المجتمع كان يحتاج الى عهود ومواثيق للتعامل وبالفعل تم عقد ميثاق المدينة من خلال صحيفة ضمت 40 بندا كان منها 30 بندا في شأن الامن الاجتماعي وكانت نهجا معتمدا للتوفيق بين كل تلك الفئات المختلفة في المجتمع مشيرا الى ان اهم مضامينها كان التركيز على حرية الاختيار والشورى والامن وهي ايضا ما احتكم اليه الخلفاء الراشدين في فتوحاتهم فيما بعد.

واكد ان اهم ميزة في العهود القديمة ان الاسلام يعترف بالاخر على شريعته وطريقته ولا يلغي وجوده، وكذلك ضرورة ان يلتزم المسلم بالكتاب والسنة في الحرب والسلم واهمية التنوع الديني لافتا الى اننا اذا اردنا الحديث عن الانسان فنحن نتحدث عن الاديان.

أحداث تاريخية

بدوره، تحدث المطران غطاس هزيم حول الجانب التاريخي للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين واشار الى عدة احداث تاريخية ومعاهدات موضحا ان الثقافة والمعرفة امر تراكمي يأخذ فيه علومه من السابقين حتى لو اختلفوا معه فلا يستطيع ان يلغي الاخر واهميته مهما كان.

وقال ان ما نراه احيانا من تطرف او عنف انما نشأ عندما ابتعد الانسان عن دينه وزل عن طريق الصواب لافتا الى ان الاسلام ولد في بيئة متنوعة وليست احادية في ظل وجود الوثنية والمسيحية واليهودية وغيرها وواجه في بدايته رفضا صريحا ومحاربة للرسول محمد -صلى الله عليه واله وسلم- واتباعه فأراد ان يحميهم فقال لهم هناك ملك في الحبشة لا يظلم عنده احد وهناك تأمنون على انفسكم وهو ملك مسيحيي وكانت الهجرة الاولى لما يقارب الـ80 مسلما وبقوا عنده بأمان وسلام حتى انه يروى انه عندما توفي النجاشي حزن عليه الرسول وصلى عليه صلاة الغائب.

واضاف: هناك ايضا معاهدة نجران عندما فرض عليهم الجزية والخراج وخيرهم بين الاسلام والبقاء على المسيحية وبقوا على دينهم بعد ان حاورهم واتفق معهم وسمح لهم بأداء صلاتهم، واشار الى مثال اخر وهو بيت المقدس عندما ذهب لفتحه عبيدة بن الجراح فعصيت عليه ودار الحوار مع المسيحيين وطلبوا ان يأتي الخليفة عمر بن الخطاب ليسلموه مفاتيح بيت المقدس وحضر فعلا وتمت العهدة العمرية وسلموا القدس وبقوا في كنائسهم واديرتهم ومارسوا عبادتهم بحرية فكانت بين طرفين لا غالب ولا مغلوب.

واشار الى الجانب العلمي والثقافي في العصر الاموي والعباسي ووجود العديد من العلماء والمترجمين من المسيحيين وبعضهم كان مقربا لدرجة ان منهم الوزراء لافتا ايضا إلى دور المسيحيين في الزمن الحاضر ومساهماتهم في بناء وتطور الكويت في مجال الطب والعلوم والاقتصاد وغيره بالاضافة الى الاثار المسيحية في جزيرة فيلكا والتي حافظ عليها الكويتيون واعتزوا بها.

مبدأ الاختلاف

ومن جانبه قال الشيخ د. احمد حسين ان تواجدنا في مثل هذه اللقاءات فرصة جيدة للتعبير عن امكانية التلاقي والتواصل الديني بين الاطياف والاديان في ظل ما نراه من تصادم خلال السنوات الاخيرة، لنتحدى الظروف ونعيش في صورة جميلة كما رأيناها في حقبة تاريخية سابقة ونتغلب على التوتر وعدم تقبل الطرف الاخر والسخرية من الاخر وتهميشه.

وتابع: التنوع الثقافي يأخذنا الى البحث عن القيم والمبادئ التي تقودنا الى التوحد والتعايش فالناس كما خلقهم الله امة واحدة والاختلاف والتنافر جاء من الانسان نفسه وليس من الله، موضحا ان الذي يحمي العقيدة السليمة في قلب الانسان وتقبل الاخر ان يكون الانسان انسانا بمعنى الكلمة وتتحقق بوجود القيم التي يعيشها في تفكيرنا ومنهجيتنا.

