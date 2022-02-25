مكتب الشهيد احتفل في «إكسبو دبي»

وطن النهار

أعلن مكتب الشهيد إطلاق مسابقة الشهيد الثقافية الثامنة عشرة 2022 لتصميم مجسم يرمز للوحدة الوطنية وتخليد الشهيد، والخاصة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت

وقال مدير عام مكتب تكريم الشهداء واسرهم صلاح العوفان إن المجسم سيتم تنفيذه في دوار بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله الجابر مقابل مبنى مكتب الشهيد، وأضاف أن الهدف من تخصيص المشاركة في هذه المسابقة بطلبة كلية العمارة في جامعة الكويت، هو أن تكون المنافسة وطنية، وتتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير، وأن محور المسابقة هو تخليد شهداء الكويت والانتماء للوطن والوحدة الوطنية.

إلى ذلك أعلن العوفان مشاركة مكتب الشهيد في جناح الكويت في اكسبو 2020 بتوزيع كتيبات وبروشورات تتضمن بطولات شهداء الكويت الأبرار وتضحياتهم، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية لضيوف الجناح»، مبيناً أن رسالة مكتب الشهيد في هذه الاحتفالات هي العمل على تخليد شهدائنا الأبرار، وغرس مفهوم الولاء والانتماء للوطن لدى أفراد المجتمع وبخاصة الناشئة، مشيرا إلى أن جميع الكويتيين شركاء في بناء وطنهم وتقدمه.

