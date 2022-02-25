نماذج بطولية لرجال أحرار

وطن النهار

شهر فبراير له بقلوب الكويتيين ميزة خاصة فهو حكاية وطن نعتز به ونفخر بكيانه استقل فى 25 فبراير وتحرر في 26 من نفس الشهر وان كانت السنوات مختلفة.

وفي هذا الشهر نستذكر كل ما مر على هذا البلد الطيب من مصاعب وخرج منها بقوة ونستذكر كذلك ما فعله الأحرار الكويتيون وما سطروه من بطولات منها ذكرت وأرخت بتاريخ الكويت ومنها لم تذكر ليس للاستهانة بأبطالها ولكن لكثرتها فلم يتسن للتاريخ ذكرها.

رجال ونساء ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الكويت واختلطت دماؤهم بتراب هذا الوطن الطاهر ومنهم من استشهد ومنهم من كتبت له الحياة ليستكمل عمله في خدمة الكويت.

ولقد التقيت بهذه النماذج من البطولات التى لم تؤرخ عند حضوري لسيمنار بعنوان بالكويت نرتقي بدعوة كريمة من د. وليد اظبية مدير مركز ابن الهيثم للتدريب.

واستمعت لنماذج من بطولات الأحرار الكويتيين اثناء الغزو العراقي الغاشم وما سطروه من افعال.

وقد اثارت دهشتي واعجابي واعتزازي قصة احدهم الذي قام بسردها علينا.



فهذا الرجل الستيني كان يقاوم آنذاك كل انواع القمع الذي فرضة النظام البعثي بكل ما يملكه من امكانات هو ومجموعة من اصدقائه وأثناء مقاومته استفرد به مجموعة من الجنود وأصابوه برأسه من الخلف لتخرج الرصاصة من فمه ويسقط ارضا وتركوه ملقى على الأرض اعتقادا منهم بأنه ميت.

ولكن العناية الالهية كانت تحرسه وترعاه واصراره على المقاومة والصمود ساعداه على النهوض والوصول الى اصدقائه الذين قاموا بدورهم بإنقاذه ليستمر بمقاومته الى ان تحررت الكويت.

وهو اليوم بيننا هو وصديقه الذي انقذه م. احمد ادريس يسردون لنا بطولاتهم.

هذا الرجل هو د. عثمان احمد عبدالله العصفور الرجل البطل المقاوم والذي كانت لتلك الحادثة آثارها الجسدية الواضحة عليه وقد رأيتها وكأنها وشم يعتز به ويجسد بطولاته.



ولا شك ان تلك الحادثة قد تركت آثارها النفسية كذلك ولكنه استطاع ان يتخطاها بإصراره وقد خدمته دراسته لعلم النفس على ذلك ليستكمل مسيرته بحصوله على شهادات عدة لخدمة هذا الوطن وآخرها دكتوراه في الارشاد النفسي بالجامعة الأميركية في بريطانيا سنة 2004.

شكراً لمن دعاني لهذا السيمنار لألتقي بتلك النماذج المشرفة وأتعايش معهم لحظات الفخر والاعتزاز والمقاومة والصمود.

رحم الله شهداءنا الأبطال ورعى الله رجالاتنا الأحرار.

