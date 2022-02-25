محافظ الأحمدي: الاستلهام الدائم لروح الاستقلال والتحرير

وطن النهار

هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، القيادة السياسية للبلاد بمناسبة حلول الذكـرى الـ61 للاستقلال، وذكرى التحرير الـ31.

واعرب الخالد في تهنئته التي رفعها الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن اخلص آيات التهاني والتبريكات، بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب الجميع. كما عبر الخالد عن التطلع الى الاستلهام الدائم لروح الاستقلال والتحرير في الوقت الراهن ووسط التحديات الاقليمية والدولية العديدة، وذلك عبر خطط وبرامج العمل الوطني المخلص وفي مختلف المواقع، بما يترجم مشاعر الانتماء والولاء للوطن الحبيب وللقيادة الحكيمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي على الصعد كافة وفي مختلف المجالات، مختتماً بخالص الدعوات والامنيات بان تنعم الكويت العزيزة واهلها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، مبتهلاً الى المولى عزَّ وجلَّ بان يعجل باكتمال زوال الوباء وبرفع الغمة عنها وعن الامتين الاسلامية والعربية والعالم اجمع.

