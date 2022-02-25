قرية يوم البحار عاودت استقبال زائريها أمس

وطن النهار

قالت وزارة الإعلام إن القرية التراثية «يوم البحار» المطلة على شاطئ الخليج العربي ستعاود استقبال زائريها اعتبارا من يوم أمس الخميس بعد توقف دام عامين.

وقالت «الإعلام» في بيان صحافي: إن القرية الكائنة في الجهة المقابلة لمبنى مجلس الأمة ستفتح أبوابها أمام الجمهور في الفترة من الواحدة ظهرا حتى الـ11 مساء ليستمتعوا خلالها بالفعاليات التثقيفية والترفيهية التي تقدمها.

وأوضحت أن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في «الوزارة» سالم الوطيان أشرفا على إجراءات إعادة افتتاح القرية التي تتمتع بخصوصية كونها تنقل زوارها إلى عبق الماضي الجميل وتعرفهم بتراث أهل الكويت.

