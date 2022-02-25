«عبدالله السالم الثقافي»: فعاليات مختلفة ومميزة

وطن النهار

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن رزنامة أنشطته المقررة خلال فترة أعياد البلاد الوطنية «الذكرى الـ61 ليوم الاستقلال والـ31 ليوم التحرير» والتي تصادف يومي الجمعة والسبت متضمنة فعاليات مميزة عدة في متاحفه وساحاته الخارجية.

وقال المركز في بيان لـ«كونا» إن الفعاليات التي تنطلق يوم غد «أمس» الخميس ستشمل مسابقات متنوعة يعلن عنها عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام».

وأشار إلى تنظيم مسابقة بعنوان «كلمات في حب الكويت» بحيث يشارك المتسابقون (13 إلى 17 عاما) لكتابة قصيدة تعبر عن مدى حبهم وولائهم للكويت سواء كانت باللغة العربية الفصحى أو اللهجة العامية أو اللغة الإنكليزية.

