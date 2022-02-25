ذوو الاحتياجات الخاصة احتفلوا بالأعياد الوطنية في النادي البحري

وطن النهار

في أجواء احتفالية وطنية مبهرة، قضى عدد من ابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة يوماً مفتوحاً في النادي البحري الكويتي نظمه مركز «العب وفكر»، وحضره الرئيس الفخري لنادي الإدارة الشيخة سهيلة الصباح وممثل محافظة حولي علي سالم الأصفر، وعدد من المعنيين بتلك الفئة العزيزة من أبناء الكويت، إضافة الى الأطفال وذويهم. شهدت الاحتفالية مشاركة ذوي الاحتياجات في القاء الاناشيد الوطنية، ورفع الأعلام، فضلاً عن المشاركة في تقديم طابور العرض الذي حاز اعجاب الحضور من الضيوف وأولياء الأمور، الذين صفقوا طويلاً معجبين بقدرة الأبناء على حسن الأداء في المسابقات الرياضية والثقافية التي تخللت فقرات المهرجان.

وفي كلمتها التي وجهتها للحضور، ولأبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت الشيخة سهيلة الصباح الى ان الكويت ممثلة في مؤسساتها الرسمية والشعيبة تهتم اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم، وتقدم لهم كل أسباب التغلب على ما يواجههم من متاعب أو صعوبات. من جانبها، قالت مديرة مركز «العب وفكر»

د. عواطف الربيعان ان ذوي الاحتياجات الخاصة فئة من الكويتيين والكويتيات تستحق كل رعاية واهتمام، وان كل ما يقدم اليهم لا يوفيهم حقوقهم. وأشادت بحرص الدولة على دمج تلك الفئة في المجتمع، وإعدادهم الاعداد السليم الذي يجعل منهم عناصر فاعلة، وعقولاً واعية تسهم في بناء النهضة وصنع التقدم والرفعة والازدهار. وعبّرت الربيعان عن شكرها الجزيل للشيخة سهيلة الصباح ولمسؤولي محافظة حولي وجميع الذين شاركوا أبناءهم الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ورأوا بأعينهم كيف وصل هؤلاء الأبناء إلى درجة عالية من القدرة على الابداع والابتكار. وهنأت مديرة مركز «العب وفكر» الكويت الحرة الأبية بعيد الاستقلال ويوم التحرير من براثن الاحتلال البغيض.

وكانت احتفالية مركز «العب وفكر» قد شهدت مجموعة من المسابقات الرياضية والثقافية والتاريخية التي تم على اثرها توزيع الهدايا على جميع المتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

