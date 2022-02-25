«الهلال الأحمر» وزعت هدايا

وطن النهار

بدأت جمعية الهلال الأحمر امس الخميس حملة لتوزيع مساعدات غذائية وهدايا على الأسر المحتاجة بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير.

وأكد المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح صحافي أن الجمعية تعمل على تكثيف جهودها لمساندة الأسر المحتاجة داخل الكويت بهدف إدخال البهجة وتخفيف معاناتها خلال هذه المناسبات الوطنية. وقال إن هذا العمل الإنساني المتزامن مع الأعياد الوطنية يندرج ضمن المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية على نطاق واسع لمساعدة المحتاجين في البلاد.وأضاف أن الجمعية تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام.

وذكر أن «بهجتنا بالأعياد الوطنية لا حدود لها وهي فرصة لإسعاد الأسر المحتاجة وأيضا الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال» موضحا أن الجمعية تهتم بشكل خاص بشريحة الأرامل والأيتام والأسر المحتاجة.

وأكد العون حرص الجمعية على دعم أفراد تلك الأسر والاستمرار في تقديم كل أشكال المساعدات وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة على الساحة المحلية. وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة داخل الكويت تشمل أيضا الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومحدودي الدخل وتستقبل جميع الصدقات والزكاة من المواطنين والمقيمين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

