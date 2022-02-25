«الداخلية»: اكتمال جميع استعداداتنا الأمنية والمرورية

وطن النهار

أكدت وزارة الداخلية انها أتمت جميع الاستعدادات والترتيبات الأمنية والمرورية المتعلقة بالأعياد الوطنية ضمن خطة أمنية شاملة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان توجيهات القيادة العليا بالوزارة اوصت بتسخير الإمكانات والجهود كافة ورفع مستوى الجاهزية والتعاون بين القطاعات الأمنية للظهور بالمنظر المشرف واللائق في تأمين الاحتفالات الوطنية.

من جانبه اكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري في تصريح نقله البيان ان الإدارة ستنفذ خططا إعلامية توعوية وإرشادية يتم بثها عبر القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح ان الخطة الإعلامية التوعوية تتواكب مع الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تنفذها القطاعات والأجهزة الأمنية مشيرا الى ان توجيهات القيادة العليا بالوزارة تشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع الجمهور وتطبيق القانون على المخالفين ومرتكبي السلوكيات الخطأ والمظاهر السلبية.

ودعا الكندري المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون والحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والحفاظ على المظهر الحضاري الراقي والتعاون مع رجال الامن محذرا من رش المياه وبعض المواد التي تتسبب في انعدام الرؤية مما يعرض مرتادي الطرق للخطر.