«الإطفاء»: 14 موقعاً في المحافظات للتدخل السريع

وطن النهار

أعلنت قوة الإطفاء العام انتهاء استعداداتها لتأمين الاحتفالات الوطنية والمشاركة فيها وفقا لخطة إدارة العمليات المركزية الخاصة بتوزيع نقاط الإطفاء على 14 موقعا في جميع محافظات الكويت للتدخل السريع ورفع حالة الاستعداد بمراكز الاطفاء.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العقيد محمد إبراهيم في تصريح صحافي أمس الأربعاء ان الخطة شملت تجهيز جميع النقاط بالكوادر البشرية والمعدات والاليات للتعامل مع اي حوادث لا قدر الله في تلك المواقع بالسرعه الممكنة.

وأضاف ان مراكز الإطفاء وضعت على اهبة الاستعداد للتعامل مع جميع البلاغات للتغلب على الاختناقات المرورية التي تتزامن مع الاحتفالات وتم توزيع تلك النقاط بعد دراسة المواقع التي تشهد كثافة خلال فترة الاعياد الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح ان هناك مشاركات في الاحتفالات الوطنية من قبل قوة الإطفاء اذ ستشارك ادارة العلاقات العامة والإعلام بجانب ادارة الإطفاء والانقاذ البحري وإدارة المهام الخاصة وبعض مراكز الإطفاء الأخرى لعرض أحدث الآليات والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وعمليات الانقاذ ومنها موقع ابراج الكويت بالتعاون مع بقية القطاعات العسكرية خلال يومي 25 و26 فبراير.

ودعا ابراهيم المواطنين والمقيمين الى التأكد من وجود مطفأة الحريق في مركباتهم وصلاحيتها للاستخدام مع مراعاة عدم استخدام الألعاب النارية قرب المحتفلين والمركبات مشددا على ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ عند توجهها للتعامل مع البلاغات.

