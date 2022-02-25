«الائتمان»: الأعياد الوطنية تذكرنا بالتضحيات

وطن النهار

نظم بنك الائتمان احتفالية للموظفين والمراجعين بمناسبة الأعياد الوطنية، بحضور الإدارة التنفيذية وأسرة العاملين في البنك.

وأكدت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن الأعياد الوطنية مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن كويتي، والاحتفال بها فرصة لتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقلالها وحريتها، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء في النفوس.

وقالت: إن «ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين على مر الأجيال، وستبقى مناسبة لتكريس الشعور بالانتماء إلى الكويت»، سائلة المولى سبحانه أن يحفظ الكويت بلاد أمن وأمان وأن ينعم عليها دائما بالخير والبركة.

وأشارت إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال أمام موظفي البنك للتواصل الإنساني والاجتماعي، فضلا عن تعميق العلاقات والروابط الإنسانية فيما بينهم وتوفير أجواء من الود التي تسهم في نهاية المطاف في تحسين بيئة العمل.

ومن جانب آخر ذكرت الخشتي أن بنك الائتمان حرص على عمل ربط إلكتروني مع الجهات ذات الصلة بعمل البنك لتوفير أفضل خدمة للمواطنين دون تكبد عناء مراجعة أي من الجهات لاستجلاب تلك المستندات حيث بلغ إجمالي الجهات التي قام البنك بالربط الإلكتروني معها (28 جهة) وكان البنك من أوائل الجهات الحكومية التي عملت على الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتحسين وتطوير الخدمات.

